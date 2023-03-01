الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل رؤساء ونواب الجامعة السابقين لتهنئته على منصبه الجديد

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الجديد

استقبل الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا الأسبق، والدكتور محمد جلال حسن، والدكتور أحمد شوقي زهران والدكتور أحمد السيد، نواب الجامعة السابقين، وذلك لتقديم التهنئة لتوليه رئاسة جامعة المنيا، متمنين له وافر التوفيق والسداد في مهام منصبه؛ واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالجامعة.

وثمن الدكتور عصام  فرحات مجهودات قيادات الجامعة السابقين، مؤكداً على حرصه في تحقيق ما تصبو إليه الجامعة وأبنائها المخلصين من تعزيز مكانتها ورؤيتها في تنفيذ خطط الدولة الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة، والنهوض بمنظومة التعليم العالي بمصر، وتعزيز دورها الرائد في إعداد أجيال وكوادر من الشباب الواعي المنتمي لوطنه والمؤهل لسوق العمل المستقبلي في جميع المجالات، وتعظيم موارد الجامعة الذاتية وخدمة مجتمعها المحلي.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الاستاذ الدكتور عصام الدين صادق فرحات -نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب رئيسا لجامعة المنيا لمدة أربعة سنوات . 

 

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة الجديد كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب منذ مايو 2020 وحتى تاريخه ، وهي المدة التي تضمنت كذلك تولى رئيس الجامعة الجديد هو القيام بعمل رئيس الجامعة خلال الفترة من 4 سبتمبر 2022 وحتى صدور القرار الجمهورى بتوليه رئاسة جامعة المنيا.

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رئيس جامعة المنيا يشتقبل رؤساء ونواب الجامعة السابقين تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة الجامعة قرار جمهوري من رئيس الجمهورية الدكتور عصام الدين فرحات رئيس الجامعة الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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