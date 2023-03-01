الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يقرر تحمل نفقة علاج طفل مصاب بشلل ولين عظام فى الأطراف

محافظ أسوان والطفل
محافظ أسوان والطفل عبدالله

فى لفتة إنسانية استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الطفل عبد الله محمود 12 سنة، والذى يعانى من شلل ولين عظام فى الأطراف، وأيضاً مرض الفشل الكلوى وذلك بحضور والده، والذى يعمل سائقاً فى هيئة العون الغذائى. 

وبعد اطلاعه على تفاصيل الحالة قرر اللواء أشرف عطية تحمل المحافظة لنفقة علاجه بالقاهرة من خلال عرضه على أحد الأطباء الاستشاريين المتخصصين لوضع برنامج علاجى متكامل يشمل العلاج الطبيعى لتمكينه من الحركة بشكل أفضل. 

ووجه محافظ أسوان إلى قيام مبادرة "الناس لبعضهم" بتخصيص كرسى كهربائى متحرك لتسهيل الحركة للطفل عبد الله، بجانب صرف مبلغ 5 آلاف جنيه كإعانة عاجلة لأسرته لمساعدتها فى مصاريف السفر والتنقل نظراً لظروفهم المعيشية. 

فيما أجرى محافظ أسوان حواراً أبوياً مع عبد الله حيث أهدى له ورقة مالية عليها توقيع المحافظ، مع إهداؤه ميدالية ودبوس النادى الأهلى بعدما أعرب عن فرحته بلقاء لاعبى الفريق الأحمر عقب مباراة أسوان فى الدورى الأسبوع الماضى. 

ومن جانبه وجه والد الطفل عبد الله شكره الجزيل لمحافظ أسوان على هذه الرعاية والإهتمام به فور سماعه بحالة نجله، والتى بدأت منذ عامين عندما كان فى الصف الرابع الدراسى لمعاناته من مرض لين العظام ونقص الكالسيوم، والذى أدى إلى عدم قدرته على الحركة بشكل كامل، بجانب تعرضه لمرض الفشل الكلوى. 

ولفت والد الطفل إلى أنه فؤجئ باستجابة المحافظ لمقابلة عبد الله وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة، فضلاً عن عرضه على أكبر الأطباء الاستشاريين للإسراع بعلاجه. 

جدير بالذكر أنه كان قد ظهر الطفل الأسوانى عبدالله محمود برفقة لاعبين والجهاز الفني للنادي الأهلي في عدد من الصور داخل غرف ملابس اللاعبين تزامنًا مع مباراة نادي أسوان ضد نظيره الأهلي ضمن الجولة الـ19 في الدوري المصري، التي أقيمت في استاد أسوان الرياضى الايام الماضية. 

وتداول عدد كبير من الأشخاص مشجعي النادي الأهلي وصفحات النادي بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي منها فيس بوك وتويتر وغيرها، صورة للطفل أسواني عبدالله محمود يتوسط اللاعبين والجهاز الفنى ويحمل بالونًا ملونة بيده وابتسامته مرتسمة على وجهه، الأمر الذي جعل العديد من متابعي موقع التواصل الاجتماعي يتساءل عن الطفل. 

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أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطفل عبدالله محمود علاجه بالقاهرة من خلال عرضه على أحد الأطباء الإستشاريين العلاج الطبي الفشل الكلوى النادي الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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