محافظ أسوان يشهد تكريم 42 معلمًا وأمًا مثالية وسحب قرعة العمرة

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات حفل تكريم 42 معلم مثالي وأم مثالية لعام 2023، بجانب سحب قرعة العمرة للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لـ 6 من المكرمين.

وحضر الحفل الذي نظمته نقابة المعلمين خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وأيضًا ياسين عبدالصبور نقيب المعلمين بأسوان، بجانب القيادات التعليمية والتنفيذية والنقابية والشعبية.

وفي كلمته، قدّم اللواء أشرف عطية، شكره لنقابة المعلمين على هذه المبادرة الطيبة للاحتفاء بالمتميزين فى مختلف المجالات سواء التعليمية أو المجتمعية، مؤكدًا أن هذا ليس بغريب على نقابة المعلمين فهي منذ تأسيسها في عام 1955 تسهم بدور إيجابي لخدمة المجتمع المدنى فى كل مناحي الحياة ليثبت ذلك دائمًا ريادة هذه النقابة فى كل المناسبات بما يعكس دفء المشاعر والعلاقات الأخوية والودية بين كافة فئات وأطياف المحافظة.

وأشار أشرف عطية، إلى أن للنقابة أيضًا اهتمام متواصل للارتقاء والنهوض بمنظومة العملية التعليمية ورفع مستوى المعلم للوصول إلى الأفضل دائمًا، وتأهيل كوادر بشرية قادرة على مواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى الذى يشهده العالم.

وأوضح أن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعاً لكل جهد مخلص وفكر خلّاق ومبتكر لمواجهة التحديات العديدة للإسراع فى دفع حركة العمل الجاد والإنتاج بمختلف المجالات فى ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعروس المشاتي، والذي تجسد في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة في كل قطاعات العمل العام بإطلاق وإنجار العديد من المشروعات التي تستهدف إحداث نقلة نوعية وحضارية لساحرة الجنوب منها إحلال وتجديد البنية التحتية، واقتحام أكثر من 14 مشروعًا متعثرًا تم إنجاز 12 منها، بجانب مشروعات إنشاء المحاور والكباري وإزدواج ورفع كفاءة الطرق السريعة والداخلية.

وأضاف محافظ أسوان بأنه يتزامن كل ذلك مع مشروعات التطوير والتجميل والتحديث التى لا تستهدف فقط الشكل الخارجى، ولكن إستحداث بانوراما جمالية متكاملة، وذلك فضلاً عن مشروعات حياة كريمة وتحيا مصر والتأمين الصحى الشامل وغيرها من مشروعات إستثمارية وتنموية تهدف إلى توفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل الإقتصادى للأسر ليساهم ذلك فى تلبية المتطلبات والاحتياجات الجماهيرية.

وتضمنت فعاليات الاحتفال السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، بجانب تقديم فقرة فنية لفرقة توشكى للفنون التلقائية، علاوة على تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس النقابة العامة والفرعية للمعلمين، والتقاط الصور التذكارية مع المكرمين.