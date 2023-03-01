الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة فى إسرائيل

اشتباكات
اشتباكات

وقعت مواجهات بين الإسرائيليين وعناصر جهاز الشرطة، اليوم الأربعاء، في تل أبيب، وذلك خلال تنظيم مظاهرة «يوم الاضطراب»، ضد خطة الإصلاح القضائي، التي تدعمها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

حاول أفراد الشرطة الإسرائيلية منع المحتجين من تخطي الحواجز، ودفعوا المتظاهرين بعيدًا، كما ألقوا قنابل الصوت ضدهم، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.

وقالت إذاعة «ريشت بيت» الإسرائيلية إن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، فيما أوضح نتنياهو : "لن نقبل العنف ضد الشرطة أو قطع الطرق أو خرق القانون، الحق في التظاهر ليس حقا في الفوضى".

من جانبه، أضاف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "بعض المتظاهرين ألقوا حجارة والشرطة ستستخدم كل السبل المتاحة لمنع المخربين من القيام بأعمال شغب وقطع الطرق".

وتتضمن خطة إصلاح السلطة القضائية في إسرائيل منح نواب البرلمان المنتمين للائتلاف الحاكم نفوذا صريحا في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.

إسرائيل تل أبيب الإصلاح القضائي نتنياهو حجارة الشرطة السلطة القضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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