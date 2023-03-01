باليه تنمية المواهب وكورال ذوي القدرات الخاصة على المسرح الكبير.. الجمعة

يقدم طلاب مركز تنمية المواهب بالأوبرا فصل الباليه تدريب وإخراج الدكتورة عيشة فؤاد وفصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام، حفلًا في الثامنة مساء الجمعة 3 مارس على المسرح الكبير يتضمن الأوبريت الشهير الليلة الكبيرة إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها مصر التي في خاطري، بحتاجلك وتحتاجلي، آه يا لا لي، قولو لعين الشمس، وحياة عينيك، طاير يا هوا، جميل وأسمر، هي الحياة كدا ليه، كان يا مكان، بحلق لي وبص لي، عنابي، بيت العز، المليونيرات، يا شمندورة، يا شمس يا منورة، ناويين، شكرا ما تكفيش وفيها حاجة حلوة.

أداء كلا من المطربين عاصم محمد، بدوي سعيد، على فرج، عبدالله كمال، عز الدين سامح، إسلام ياسر، ريم هاني، فاطمة محمود، ماري مجدي، ستيفن روماني، محمد مصطفى، محمد الزهري، مصطفى عبدالرحمن، محمد أيمن، أميرة عزت، تاليا محمد، فريدة إسلام، مريم طارق، أبو القاسم أحمد، بسمة ثابت، جاسمين طارق، لبني محمد.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسامًا لتعليم البيانو، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون وغيرها إلى جانب فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين في نهاية كل دورة دراسية وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.