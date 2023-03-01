تشافى: ريال مدريد الأوفر حظًا فى كلاسيكو الكأس

يرى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أن غريمه ريال مدريد هو المرشح للفوز في ذهاب نصف نهائي كلاسيكو كأس الملك غدًا.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي للقاء: "سنخرج للفوز وإظهار شخصيتنا إنها فرصة للفوز بلقب آخر، إنها مباراة نصف نهائي، بالإضافة إلى أنها مباراة كلاسيكو".

وأضاف: "ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا، لأنه بطل دوري أبطال أوروبا والليجا بغض النظر عن كأس السوبر، فإنهم سيأتون في وقت جيد إنهم المرشح المُفضل".

وعن الإصابات التي لحقت بالفريق قبل المواجهة، قال: "يجب نُدافع ونهاجم جيدًا ويجب أن نمتلك الكرة، وأن نتحلى بالشخصية، ونقلل الخسائر، هم لديهم لاعبون أقوياء ويستفيدون من تلك الخسائر، عليك أن تلعب بشخصية وأن تستخدم نموذج اللعبة، كما هو الحال في كأس السوبر".

وواصل: "سنتعامل مع المباراة بنفس الطريقة كما هو الحال دائمًا ضد ريال مدريد إنهم منافس صعب، في بعض الأحيان لا يسيطرون عليك ولكن مع انتقال ولمستين، يدخلون إلى المرمى، إنهم خصم صعب، المنافسة ستكون مختلفة عن مباراة كأس السوبر، كل شيء سيتقرر في الكامب نو".

وأتم: "سيكون من الجيد لنا أن نكتسب الثقة بعد الخسارة ضد ألميريا، ريال مدريد قوي للغاية ويلعب في ملعبه بأفضل شكل، لكن سنحاول السيطرة عليهم، نحن في حالة جيدة للغاية لقد غضبت كثيرًا عندما خسرنا ضد ألميريا، لأنه كان يمكن أن يكون الفارق 10 نقاط لكن هذه هي كرة القدم".

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه ريال مدريد، غدًا الخميس، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في كلاسيكو ناري في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن ينطلق الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.