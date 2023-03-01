برلمانى: المباحثات المصرية القطرية جاءت فى الوقت المناسب

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بتوجه الدولة إلى إنشاء صندوق استثمار مصري قطري مشترك، مطالبًا بأهمية الاستمرار في التعاون بين البلدين، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأخيرة إلى الدوحة، واستماعه لمداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين.

وأضاف النائب نادر الخبيري، في بيانٍ له اليوم، أن الاستمرار في التعاون بين مصر وقطر له أهمية خاصة بعد استماع رئيس الوزراء إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد على هامش زيارته الأخيرة للدوحة.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن هناك جهودًا كبيرة من البلدين؛ لبحث مزيد من التعاون المشترك لتحقيق التكامل العربي وتوحيد الصف، كما أنها تأتي في إطار الحرص المتبادل على استكمال تنامي العلاقات، في ظل ما تشهده من زخم إيجابي، بما يصب في صالح شعبي البلدين، وتلبية مستهدفات التنمية المستدامة، قائلًا: "المباحثات المصرية القطرية جاءت في الوقت المناسب، لدفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم".