الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني بشأن حوادث الماس الكهربائي بالإبراهيمية في الشرقية

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

تقدم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن كثرة حوادث الماس الكهربائي والانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب نقص وتهالك محولات الكهرباء بمركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية.

وقال «بدوي» في بيان له، إن لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، أوصت خلال اجتماعها أول أمس، بتشكيل حملة مكبرة لحل مشاكل حوادث الماس الكهربائي والانقطاع المتكرر بقرى مركز الإبراهيمية، جاء ذلك بحضور ممثلي الحكومة، اللذين أبدو استجابتهم لحل مشاكل الكهرباء بالمركز.

وأكد عضو مجلس النواب أن نقص وتهالك محولات الكهرباء بعدد من قرى وعزب مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، نتج عنه الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، بالإضافة إلى كثرة الحوادث الناتجة عن الماس الكهربائي الصادر عن المحولات المتهالكة، وهو ما يعرض حياة الأهالي والأطفال للخطر.

وأوضح بدوي أن وزارة الكهرباء والطاقة استجابت للطلب المقدم منه حول كثرة حوادث الماس الكهربائي، والانقطاع المتكرر للكهرباء، وبدأت فى تنفيذ تغيير الكابلات المتهالكة وعمل الصيانات اللازمة للمحولات بعزبة البكاكرة إحدى قرى مركز الإبراهيمية على أن تأتي باقى القرى تباعا.

النائب خالد بدوي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب حوادث الماس الكهربائي تهالك محولات الكهرباء

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