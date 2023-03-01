تحت عنوان «أمة وسطا».. مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يعقد صالونه الثقافي

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، صالونه الثقافي والفكري بمدينة البعوث الإسلامية؛ تحت عنوان «أمةً وسطا»، بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية، لشرح معنى وسطية الأمة في العقيدة والتشريع والفكر والسلوك، وحلّ المشكلات الأسرية والظواهر المجتمعية السلبية.

الصالون الثقافي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

حاضر في اللقاء الأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، ونائب رئيس مركز الإمام الأشعري بمشيخة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد الجُبَّة، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، وعضو قسم البحوث بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

الصالون الثقافي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وقدّم اللقاء وعرف بالمتحدثين الشيخ محمود عبد الخالق دراز، استشاري الإدارة العامة بمدينة البعوث الإسلامية.

الصالون الثقافي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وأكد الأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر خلال كلمته، في صالون الثقافة الفكري بمدينة البعوث الإسلامية، معنى وسطية الأمة في العقيدة والتشريع والفكر والسلوك، وضرورة المحافظة عليها في كل الجوانب، وعلاقة شهر شعبان، بما وقع فيه من حدث تحويل القبلة، بوسطية الأمة الإسلامية.

الصالون الثقافي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد الجبة، عضو هئية التدريس بجامعة الأزهر، إن وسط أي شيء هو حد اعتداله، والإبتعاد عن الوسط ميل عن هذا الإعتدال، وفطرة الإنسان السوية وسطٌ ترفض التشدد والتمييع، موضحًا أن الإسلام جاء في تشريعه متّسقًا مع هذه الوسطية، وحذر من الابتعاد عنها، لأنه يعد ابتعادًا عن الفطرة ومخالفةً لطبيعة الإنسان السوية.

الصالون الثقافي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

واستمع المحاضران إلى الجمهور وأجابوا عما يشغل أذهانهم من أسئلة.

الصالون الثقافي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، بدأ فعاليات صالونه الثقافي والفكري في سبتمبر من العام الماضي، والذي يعتبر معالجة ميدانية وفكرية لما رصده مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من مشكلات أسرية وظواهر مجتمعية سلبية، وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات والمراكز المتخصصة والهيئات الفاعلة في المجتمع المصري لتحقيق استقرار الأسرة المصرية بما يسهم في استقرار المجتمع وتقدمه، ويعمل على تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030م.