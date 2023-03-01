أول رد من أشرف حكيمي على اتهامه بالاغتصاب في فرنسا

رد المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لأول مرة على اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في فرنسا.

حكيمي يخضع للتحقيق من قبل الشرطة الفرنسية في قضية اغتصاب مزعومة كما ذكرت صحيفة "Le Parisien"، حيث يقود مكتب المدعي العام التحقيقات بشكل مباشر.

وجاء أول رد من اللاعب عن طريق فاني كولين محامي اللاعب في تصريحات لنفس الصحيفة وقال: "الاتهامات باطلة، هو يشعر بالهدوء وينتظر العدالة وظهور الحقيقة".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها أحد أفراد معسكر حكيمي عن الاتهام الموجه إلى الدولي المغربي، حيث لم يعلق باريس على الأمر حتى الآن.

جدير بالذكر أن الفتاة التي تقدمت بشكوى ضد حكيمي، زعمت أنه قام بالاعتداء عليها في منزله بمنطقة بولوني بباريس يوم السبت 25 فبراير الجاري.

وأفاد التقرير، في نهاية الأسبوع توجهت شابة لمركز الشرطة للإدلاء بذلك، والنيابة العامة استلمت الملف بشكل مباشر.