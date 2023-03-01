«التموين»: زيادة توريد القصب من المزارعين إلى 3 ملايين و676 ألف طن

قالت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعه للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن نسب توريد محصول القصب من المزارعين إلى 3 ملايين و676 ألف طن قصب، من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضي، وحتى أمس.

وأوضحت الشركة، أنه تم إنتاج نحو 382 آلاف طن سكر من الكميات التي تم توريدها من المزارعين وجاري تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي ستقوم بدورها بطرحها في مخازن شركتي الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيها لتصل إلى 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد خاصة بعد ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والأسعار العالمية، مؤكدا أن هذه الأسعار تحقق توازن بين تكلفة الإنتاج وتحقيق ربح مجزِ للمزارعين.

وأكدالدكتور على المصيلحي، أنه يتم سداد مستحقات المزارعين خلال 15 يوما من التوريد، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر، وأن إنتاج مصر من السكر يصل إلى 90% من الإستهلاك مشيرا إلى أن الاحتياطي سيرتفع خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصبن بالإضافة إلى بدء موسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل.

من جهته، قال اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أنه مستهدف استلام نحو 8 مليون طن قصب خلال الموسم الحالي لإنتاج 850 ألف طن سكر.

كان قد وجه وزير التموين رؤساء ‏إدارات الشركات بتسهيل عمليات التوريد للمزارعين، وتسهيل ‏عمليات صرف المستحقات لهم، مضيفاً ان المصانع جاهزة ‏لاستقبال الموسم هذا العام باجراءات ميسرة، مشير إلى أن إنتاج السكر من مصانع قصب السكر وبنجر السكر سوف ‏تغطي ما يصل إلى الـ90% من الاستهلاك المحلي من هذه ‏السلعة الاستراتيجية الهامة، مشيراً إلى أن الوزارة تضخ ‏كميات تصل إلى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهرياً على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى ‏‏4 آلاف طن سكر يومياً.‏