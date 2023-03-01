الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

21 مارس.. آخر موعد لتقدم طلبات وظائف معاون نيابة عامة لدفعة 2022

وظائف النيابة العامة
وظائف النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

وتضمن إعلان النيابة العامة صرف الملفات بالنسبة للذكور اعتبارا من يوم 25 فبراير وحتى 2 مارس المقبل، فيما تم تحديد الفترة من 11 وحتى 21 مارس لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

كما حدد الإعلان صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارا من يوم 4 مارس وحتى 9 مارس المقبل، فيما تم تحديد الفترة من 22 وحتى 30 مارس التقديم بالملفات وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

واشترط الإعلان على أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

ونبهت النيابة العامة في إعلانها على الحضور بالكمامة ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيا على موقع النيابة العامة.

النيابة العامة الجنسين ذكور وإناث كليات الحقوق والشريعة والقانون قبول مكتب تعيينات أعضاء النيابة دار القضاء العالي

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وائل لطفي

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