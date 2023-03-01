أبرزها مناقشة رواية «آدم الأول» بمركز الإبداع الفني.. أمسيات ثقافية وفنية اليوم

يحظى اليوم الأربعاء بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي السادسة مساء، يحل الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون حديث الأربعاء، لمناقشة أحدث إبداعاته، رواية “آدم الأول”، والصادرة مؤخرا عن دار ملهمون للنشر والتوزيع.

وتقام الأمسية بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره الكائن في ساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة.

ويناقش الرواية كلا من: رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الناقد دكتور هيثم الحاج علي، والناقد دكتور يسري عبد الله.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فعالية جديدة من فعاليات ورشة “أكوا” للكتابة الإبداعية، والتي تقدمها الناقدة دكتورة سحر شريف، والناقد دكتور محمد عبد الحميد خليفة.

يليها في السابعة مساء، تشهد قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، لقاء بعنوان "حوارية الشعر والتشكيل"، والتي تنظمها لجنة الشعر بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس، ويشارك فيها كل من: الفنانة التشكيلية دكتورة أمل نصر، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومداخلة تحت عنوان " مبادلات التشكيل والشعر".

كما يشارك بالأمسية، الشعراء: أحمد سويلم، أحمد عنتر مصطفى، أحمد فضل شبلول، ودكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين.

وفي السادسة مساء، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الفردي الخاص للفنان أسامة الليثي والذي يقام تحت عنوان “من الحياة”، وذلك بمركز كرمة بن هانئ الثقافي ــ متحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتي 11 مارس الجاري.

وفي السادسة مساء اليوم أيضا، تعقد بجاليري ضي، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية “النوالة”، والصادرة عن الهىئة المصرية العامة للكتاب، للكاتبة هبة الله أحمد، ويناقشها كل من: الكاتب والناقد سيد الوكيل، الناقدة نهلة راحيل، القاص السيد نجم، ويدير الأمسية الكاتب أحمد مدحت سليم.

وفي الثامنة مساء، يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل موسيقي، والذي تحييه، مجموعة الأوبرا المصرية، لموسيقي الحجرة، بقيادة المايسترو أحمد فرج.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، حفل يحييه ثلاثي موريلز ويب النمساوي للموسيقي الكلاسيكية.