محمد مستجاب: مسرحياتي تدور في إطار البحث عن الحرية

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "أحلام منتصف النهار ومسرحيات أخرى" للروائي والقاص محمد مستجاب.

وقال محمد مستجاب عن الكتاب: “يدور في إطار البحث عن الحرية، ويحتوي على 3 مسرحيات مونودراما قمت بجمعها في كتاب واحد”.

وأضاف «مستجاب»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المسرحيات تدور في إطار رمزي وكانت في الأساس ثلاث قصص قصيرة قمت بتحويلها لمسرحيات مونودراما.

وواصل: “تتكئ المسرحيات على مناقشة أبعاد الهوية، فالأولى تدور حول شخصية هارون وهو مراكبي في الصعيد، المسرحية الثانية عن سيدة جالسة أمام باب العدالة تريد مقابلتها طوال عمرها بحثا عن ابنها، والمسرحية الثالثة تدور حول سيدة توفت فقام أبناؤها بعمل برواز يحتوي صورتها، ويظهر شعرها، فيأتي الابن ليضع عليها حجاب، فتخرج الأم من الإطار لتمزق حجابها بنفسها وترجع لهيئتها القديمة”.

نال محمد محمد مستجاب، جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة – قسم الإعداد المسرحي عن نص رواية «مستجاب الفاضل»، للأديب محمد مستجاب – بعنوان «الفاضل» لعام 2007، ثم فائز بمسابقة نادي القصة لعام 2007 عن قصتي «المجد – الأريكة».

كما حصد جائزة إحسان عبد القدوس في القصة القصيرة عن قصة «التتار» لعام 2008، ثم جائزة اتحاد كتّاب العرب - القصة عن مجموعة قصص «وصايا غير معلنة» 2008، وجائزة هيئة قصور الثقافة في القصة القصيرة عن مجموعة قصص «ثعبان يبحث عن مشط» لعام 2008.