تقرير هندى: مصر رائدة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر

أبرز تقرير هندي، أهمية توقيع مصر اتفاقية مع النرويج للتعاون في مشروع أخضر مشترك في مجال إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

وقال موقع "سولار كوارتر" الهندي المتخصص في أخبار الطاقة الشمسية، إن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمسدال، شهدا توقيع اتفاقية مشتركة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وموبكو وشركة سكاتيك النرويجية للتعاون المشترك في مجال التنفيذ. المشاريع الخضراء التي تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

وأوضح طارق الملا، أن الاتفاقية تأتي تأكيدا لالتزام الدولة المصرية بتفعيل الالتزامات والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحد من تغير المناخ وفي إطار التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات الدولية و شراكات في هذا المجال.

وذكر التقرير أن “سكاتيك” هي شركة رائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء ولديها خبرة تمكنها من إنشاء مجمع متكامل جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء لتلبية جزء من الاحتياجات المحلية والتصديرية.

وأضاف الملا أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية الوزارة لانتقال الطاقة والسياسات المتبعة للحد التدريجي للانبعاثات بما يخدم استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

من جانبه قال تشارلز إليناس، الباحث في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، إن الحرب الأوكرانية وما تسببه من تداعيات على سوق الطاقة العالمي، تمنح مصر الفرصة لتصبح رائدة في إنتاج واستخدام وتصدير مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، لتأمين إمدادات الطلب الأوروبي المتوقع أن يزيد خلال الفترة القادمة، وخلق سوق جديد للطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة في أوروبا.

وأضاف الباحث في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، في تقرير نشرته صحيفة "قبرص ميل"، إن مصر تتمتع بأعلى إمكانات في منطقة شرق البحر المتوسط، تؤهلها للاستجابة لاحتياجات أوروبا من الهيدروجين الأخضر، بالنظر إلى توسعها في استراتيجية إنتاج الطاقة الخضراء، التي تهدف من خلالها إلى توفير طاقة متجددة منخفضة التكلفة والوصول إلى أسواق التصدير العالمية.