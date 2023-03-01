الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارين فى اليونان إلى 32 قتيلا

حادث القطارين فى
حادث القطارين فى اليونان

ارتفعت حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 32 قتيلا ووفقا لما نقلته مصادر خاصة بالعربية، فإن  هناك اعتقالات في صفوف مسؤولي شركة القطارات في اليونان بعد الحادث.

وقال متحدث باسم خدمات الإطفاء باليونان لوكالة "فرانس برس": "تم العثور على 26 قتيلاً على الأقل حتى الآن"، مضيفًا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

حطام تصادم القطارين باليونان

وقال مسؤولو مستشفى في مدينة لاريسا القريبة، إن 25 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة.

وكشف كونستانتينوس أجوراستوس حاكم منطقة ثيساليا تفاصيل الحادث لوسائل الإعلام المحلية، قائلًا إن قطار ركاب كان مسافرًا من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية وقطار بضائع من سالونيك إلى لاريسا اصطدما بشكل مباشر خارج المدينة الواقعة في وسط اليونان.

وأضاف أجوراستوس في تصريح  لصحيفة “جارديان” البريطانية: "كان الاصطدام قويا جدا"، لافتًا إلى أن العربات الأربع الأولى خرجت عن مسارها، بينما دُمِرت العربات الأولى والثانية بالكامل تقريبًا.

تصادم قطارين باليونان


وقال حاكم منطقة ثيساليا، أنه تم إجلاء نحو 250 راكبا بسلام إلى ثيسالونيكي في حافلات.

 كما وصف أحد راكب القطار، الحادث قائلًا: "كان الأمر أشبه بزلزال".

وعرض تلفزيون (سكاي) لقطات من الحادث، حيث خرجت العربات عن مسارها وأصيبت بأضرار بالغة، ونوافذها مكسورة وسط أعمدة دخان كثيفة، فضلا عن حطام متناثر عبر الطريق، وكان عمال الانقاذ وهم يحملون المشاعل في عربات بحثا عن الركاب المحاصرين.

إنذار بوجود قنبلة فى طائرة متّجهة من بولندا إلى اليونان

وأعلنت وسائل إعلام يونانية، أن طائرة أيرلندية تحلق من بولندا إلى أثينا تبلغ بوجود قنبلة على متنها.

وأشارت التقارير اليونانية في بيان لها، إلى أن مقاتلات F16 ترافق طائرة أيرلندية أبلغت عن وجود قنبلة على متنها، وذلك بعدما هبطت الطائرة الأيرلندية في أثينا بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها. 

 

حادث تصادم القطارين قتلى حادث تصادم اليونان 32 قتيلا اعتقالات مسؤولي شركة القطارات

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