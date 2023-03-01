موسكو تحقق في محاولات قوات كييف مهاجمة الأراضي الروسية

أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، بالتحقيق في ملابسات المحاولات التي قامت بها كييف لمهاجمة مواقع في إقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا بطائرات مسيرة.



وقالت اللجنة في بيانها: "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليماته بأن يتم تحديد جميع ملابسات محاولات أوكرانيا مهاجمة البنية التحتية المدنية والهندسية في إقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا باستخدام طائرات بدون طيار".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن محاولة من جانب نظام كييف استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة البنى التحتية لإقليم كراسنودار وجمهورية أوديغيا جنوب روسيا، وتم إحباط جميع الهجمات.

