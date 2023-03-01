وكيل الصحة بمطروح يقود حملة على الأسواق.. (صور)

قاد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، حملة مكبرة للمرور على عدد ٦ من المنشآت الغذائية بمدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، وإشرف محروس كبير المراقبيين الصحيين و مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمطروح ،

وأسفرت الحملة عن إعدام ٦٥ كجم مواد غذائية لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم سحب ١٠ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ٣ محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية و ٣ محاضر جنح صحية لعدم الالتزام بالنظافة .

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

واهاب وكيل صحة مطروح المواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة بمطروح.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة مطروح ، وخاصة خلال هذه الفترة تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وكيل الصحة بمطروح يقود حملة على الأسواق

وكيل الصحة بمطروح يقود حملة على الأسواق

وكيل الصحة بمطروح يقود حملة على الأسواق

وكيل الصحة بمطروح يقود حملة على الأسواق

وكيل الصحة بمطروح يقود حملة على الأسواق

وكيل الصحة بمطروح يقود حملة على الأسواق