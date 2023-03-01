بالأسماء.. إصابة شخصين فى حادث على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارة مع تروسيكل بدون لوحات على طريق “الإسماعيلية - بورسعيد”، ونقلوا لمستشفى طوارئ أبو خليفة -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من يفيد بوصول بتلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اخطار من هيئة الإسعاف المصرية فرع الاسماعيلية، بفيد بوقوع حادث على طريق بورسعيد الكيلو 11 أمام عزبة المنشار.



وتبين أن البلاغ إدعاء تصادم سيارة بدون لوحات مع تروسيكل بدون لوحات، وأسفر الحادث عن اثنين مصابين من الكيلو ١١، وعلى الفور باتخاذ الاجراءات العاجلة ونقلهم فورا للعلاج.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين هما: محمد السيد عبد المقصود ومصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد أحمد السيد ومصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى طوارئ أبو خليفة -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.