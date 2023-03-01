الباز : تراجع الأسعار كابوس لأعداء البلد

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تراجع أسعار بعض السلع في السوق، مشيراً إلى تراجع أسعار الفراخ بعد شحنة الفراخ البرازيلية.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن تراجع الأسعار مؤشر أن الأزمة في طريقها للحل، لكن هذا التراجع كابوس لأعداء البلد، الذين يريدون الاستثمار في الأزمات، وشحن غضب الناس.

وأشار إلى أن هذه الأزمة كانت أسبابها معروفة، وهو وجود مشكلة في البضائع المستوردة، وعندما تنتهي الأسباب، تنتهي الأزمة، وهو ما ظهر في عدد من السلع.

وختم: "كنا وما زلنا في معركة النفس الطويل، ومن سيكون المنتصر، المتمسكون بالدولة ولا من يريدون دمارها".