الثلاثاء 28 فبراير 2023
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توك شو

بعد وفاة شاب..

مستشار الرئيس يحذر من خطورة حقنة هتلر ويوضح الإجراءات الواجب اتباعها

محمد عوض تاج
محمد عوض تاج

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من استخدام الأدوية بطريقة عشوائية، موضحًا أن حقنة هتلر عبارة عن مزيج بين أدوية روماتيزم ومضادات حيوية لفترات زمنية غير منضبطة يؤدي لمشاكل صحية جمة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك نزلات برد وأنفلونزا، يحدث خلط بينهما بسبب تشابه الأعراض، وبعض حالات كورونا، لافتًا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة يكونوا أكثر عرضة لمشكلات ومضاعفات كورونا ونزلات البرد.

ونصح أي شخص يصاب بنزلة برد أو غيرها، بالتوجه للطبيب لفحصه، وإعطائه الدواء المناسب لحالته، وبالكميات المناسبة، والمدد الزمنية المناسبة.

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