«حقنة هتلر».. شفاء سريع ومضاعفات قاتلة

بعد تحذير الصحة..

حقنة هتلر.. اسم يتردد مع بداية فصل الشتاء في مصر، والتي باتت مرتبطة بأعراض نزلات البرد وتوصف على أنها الحل السري للإنفلونزا بالرغم من الأضرار الصحية العديدة التي تلاصق تناول المرضى لها.

وتكمن الأزمة أن تحذيرات الصحة من أضرارها لا يتبعها استجابة من قبل الصيادلة لوقف تداول أو إعطاء تلك الحقن للمرضى، لاسيما أنها لا تكتب من قبل الأطباء ولكن تؤخذ من خلال نصائح متداولة بين المرضى أن عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

الصحة تحذر من حقنة هتلر

واتساقًا مع ذلك، شددّت وزارة الصحة على المواطنين بضرورة الحذر من حقنة البرد أو ما يُعرف بـ"الخلطة السحرية"، والتي تشمل 3 مواد أساسية هي المضاد الحيوي والكورتيزون ومسكن للآلام.

وأوضحت الصحة في بيانها أنه ورغم اعتقاد البعض فوائدها فإنها تؤدي لأضرار خطيرة ومنها أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد لكونها عدوى فيروسية، في حين أن المضادات الحيوية تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، ويؤدي والإفراط في استخدامها لجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد وآثار جانبية.

وبين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن حقنة هتلر عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدامها دون وصفات طبية، محذرًا من خطورة هذه الحقنة، قائلًا: "قد تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب ثم الوفاة".

ضحايا حقنة هتلر

حامد: "حقنة هلتر ضاعفت أعراض البرد عندي"

حامد عيسى، ثلاثيني، وأحد الشباب الذين جربوا حقنة هتلر من الصيدليات، والذي أوضح أنه لجأ إليها بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال الموجة الرابعة منها، قائلا: "من ساعتها وأنا مناعتي ضعيفة وأي دور برد بياخد وقت طويل معايا ممكن يوصل لشهر عشان يخف".

وأضاف: "ونصحني صاحبي أني أخد حقنة هتلر وقالي إنها عبارة عن مسكن بس، وخدتها على أمل أني أخف سريعًا، لكن بعدها بساعة بدأت أعراض غريبة تصبني زي ارتفاع درجة الحرارة وزيادة ضربات القلب.

بين أنه بالكشف الطبي عرف أن الحقنة مكونة من "ديكلوفين، ديكسا، مضاد حيوي"، وأنهم لا يجب أن يجتمعون سويًا: "حالتي مكنتش تستدعي المضاد الحيوي، والدكتور قالي مينفعش أخد مضاد حيوي مع مسكن".

تماثل حامد بعد أسبوعين للشفاء بعد زيادة الأعراض ومضاعفتها بسبب حقنة البرد: "رغم أن بها فيتامينات لكن الصح أن المريض يأخد كل شيء منفصل لأن المواد الفعالة بتتضارب أحيانًا".

تحتوي الحقنة على مواد تُسبب أضرارًا صحية عديدة ومنها ضعف المناعة وأضرار على مرضى السكر والضغط وكذلك مشاكل لمرضى الكبد والقلب والربو وقرحة بالمعدة واختلال وظائف الكلى.

المصدر: وزارة الصحة المصرية

هبة: "حقنة البرد تسببت لي في تقرحات بالمعدة"

ذلك ما حدث مع هبة سالم، تعمل في مجال التدريس، والتي أصيبت بقرحة في المعدة أثر تناول حقنة هتلر التي سبق وحذرت منها وزارة الصحة أكثر من مرة، فبعد تناولها بأيام قليلة شعرت بآلالام ضخمة في جوف المعدة.

قالت: "رغم أن البرد خف وأعراضه قلت تدريجيًا إلا أن الألم في المعدة كان حاد جدًا ولما ذهبت للطوارئ اكتشفت أن عندي التهابات في المعدة وبداية تقرحات، ووقتها الدكتور أرجع السبب للحقنة".

أضافت: "الدكتور قالي إن الحقنة تقيلة على المعدة بشكل كبير لأن فيها مضاد حيوي وكورتيزون، والأخير بيسبب تقرحات خصوصًا لو أتاخد بدون داعي له، لأن البرد فيروس بيأخد دورته في الجسم ويختفي من 4 إلى 7 أيام".