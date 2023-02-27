«طلب علاجًا للبرد فأعطته الصيدلانية 6 حقن».. تفاصيل وفاة شاب بحقنة هتلر

فجر أحمد درويش، خال الشاب عمرو ضحية حقنة هتلر في عين شمس، مفاجأة عن وفاة ابن شقيقته، قائلًا إن عمرو، لم يطلب من الصيدلانية، حقنة للبرد، وإنما طلب علاجا، وهى من نصحته بأخذ 6 حقن على جرعتين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» عبر قناة صدى البلد، أن عمرو شاب متعلم ويعرف خطورة حقنة البرد، لكنه وثق في الدكتورة الصيدلانية التي اعتبرها بمثابة والدته، وهى من نصحته بأخذ الحقن، عندما سألها عن علاج للبرد.

وأردف: "الدكتورة قالتله هديك حاجة قوية، خد المجموعة دي 6 أمبولات للبرد، على مرتين، وكانت كل جرعة عبارة عن 3 أمبولات واحدة كورتيزون والثانية مضاد حيوي والثالثة مسكن، بمجرد ما أخذ المضاد الحيوي، صرخ الحقيني يا ماما أنا بموت".

وتابع: "أمه تواصلت مع الصيدلانية التي أعطته الحقنة، وحين جاءت إلى المنزل وضعت له ملح في فمه، وقالت ده ضغط واطي، ونزلت، لكنه كان فارق الحياة، بسبب توقف عضلة القلب".