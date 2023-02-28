الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل افتتاح مشروع «سعودي - صيني» لإنتاج حافلات النقل بالسويس (فيديو)

حافلات النقل بالسويس
حافلات النقل بالسويس

أوضح الدكتور محمد صلاح مطبقاني، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل السعودية، تفاصيل المشروع السعودي الصيني لإنتاج حافلات النقل بالسويس، باستثمارات مليار جنيه، قائلاً إن العام الأول يشهد إنتاج 250 حافلة، والعام الثاني 500 حافلة، لافتاً إلى أن هذه الأرقام قابلة للزيادة، طالما أنه يوجد تعيين عمالة، وتعيين تكنولوجيا جديدة للإنتاج. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، أن البداية ستكون من خلال محركات ديزل، بمحرك يورو3، ثم محرك يورو 4، ثم يورو5، لافتاً إلى أنه سيتم البدء مع الصينيين لإنتاج الباصات الكهربائية خلال العامين القادمين.

وأشار إلى أن اليوم تشرفنا بزيارة محافظ السويس، ومساعد وزير الإسكان، وأسماء مخلوف رئيس قطاع شمال السويس، حيث كان حدثاً في منتهى الأهمية كشف عن الترابط الوثيق بين حكومة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم كبير من حكومته، لافتاً إلى أنه تم تذليل جميع الصعاب خلال هذه المراحل. 

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