الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45104 طن تشمل : 5500 طن يوريا و 12265 طن كلينكر و 6900 طن اسمنت معبأ و 139 طن بصل و 20300 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23162 طن تشمل : 12677 طن قمح و 1800 طن زيت طعام و 4605 طن أخشاب و 519 طن فول صويا و 1711 طن حديد و 1850 طن خردة  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1437 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2830 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46473 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164085 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2604 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5393 شاحنة .

ميناء دمياط دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حاويات أحداث دمياط

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وائل لطفي

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