الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

صناعة النواب: حضور الرئيس اختبارات المتقدمين للوظائف يؤكد تطبيق أعلى معايير الشفافية

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

أكد النائب سامي نصر الله، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تعيش حالة من الشفافية غير مسبوقة في البلاد وهناك إصرار من جانب القيادة السياسية طوال السنوات الماضية، على تفعيل دولة القانون والعدل والشفافية ومختلف معايير النزاهة في كل قرارات وإجراءات الدولة.

ونوه نصر الله في بيان له اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبًا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين.

وأشار النائب، إلى أن الرئيس أكد حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة، وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات، وفقًا لأحدث وسائل وبرامج التدريب.

وشدد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ما قاله الرئيس السيسي، بأن ما تواجهه مصر من تحديات، يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة، وكذلك بذل أقصى جهد لإعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم في جميع المجالات على يد أبنائها من الشباب.

وأضاف نصرالله، أن الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي يسودها العدل والشفافية والتصدي بقوة للمحسوبية والفساد، فلا مكان لمن لا يستحق وسط طفرة تنموية ومشاريع عملاقة يشهدها الوطن.

واختتم سامي نصر الله، بالتأكيد على أن تطبيق معايير النزاهة والشفافية يضمن للجميع فرصًا متساوية ويضمن للوطن مستقبلًا مزدهرًا.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حضر اليوم جزء من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية.

وشدد الرئيس على حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة. 

الأكاديمية العسكرية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المتقدمين للوظائف النائب سامي نصر الله برامج التدريب لجنة الصناعة بمجلس النواب وزارة النقل

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