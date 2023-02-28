الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حفيدة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت تكشف معلومات لأول مرة عن جدتها

زبيدة ثروت
زبيدة ثروت

كشفت كاميليا خالد، حفيدة الفنانة زبيدة ثروت، أسرارا لأول مرة عن الفنانة الراحلة وعلاقتها بها، قائلة: "إنها تتذكر جدتها الفنانة زبيدة ثروت، حيث كانت ترسم معها عندما كانت صغيرة، وتعلمها أنه لو أخطأت في رسم الدائرة، فمن الممكن أن ترسم شكل آخر، وكذلك هي الأخطاء في حياتنا ومشاكلنا يمكن حلها". 

وأضافت كاميليا خالد، خلال لقاءها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أنها كانت تعلمها أسرار الفن والتمثيل، على سبيل المثال، كانت تقول لها، "لو إنتي بتحبي الكاميرا، الكاميرا هتحبك"

وتابعت: "كانت تعلمني كيف أضحك وكيف أبكي".

وأوضحت أنها تحب فيلم الملاك الصغير، حيث كان به أغنية جميلة وهي "واحد اتنين تلاتة، أنا وعمي شحاته". 

وأشارت إلى أنها تحب من أفلام جدتها، فيلم يوم من عمري مع العندليب عبدالحليم حافظ، لافتة إلى أن جدتها زبيدة ثروت كانت لا تحب أن تشاهد أفلامها، لكنها كانت دائما تشاهد هذا الفيلم.

وتابعت: "ورثت عن جدتي حبي للفن ليس التمثيل فقط لكن الغناء والرسم والتلوين وتنسيق الألوان والذوق الحلو، وربما كما يقول المخرج وليد عونى أنا لم أرث ملامح من زبيدة ثروت أو لون العيون، لكن الروح والبراءة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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