الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الفيومي: منع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر يساعد على زيادة الاستثمارات القطرية

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء ورجال أعمال ومستثمرين مصريين لدولة قطر، سوف تساعد على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، سوف يدعم فرص التعاون المشترك بين مصر وقطر، وضخ استثمارات قطرية في مصر، وبخاصة في ظل توافر فرص استثمارية واعدة غير مسبوقة في مصر في مجالات متعددة.

وأوضح «الفيومي» أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر، وزيادة حجم التعاون بين مصر وقطر في جميع المجالات خاصة بعد عرض ما يقرب من 32 شركة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن صندوق قطر السيادي سيكون شريك في الدخول في عدد من الاستثمارات في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة بجانب أطروحات 32 شركة مصرية في البورصة، منوها أنه من المتوقع زيادة رأس المال القطري، وسوف يكون له نصيب كبير من الطروحات  الحكومية، وهناك تنافس من قبل دول الخليج على زيادة استثماراتها في مصر لكن يبقى استهداف الاستثمارات القطرية في مرحلة متقدمة من أولويات الحكومة المصرية.

واختتم رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، حديثه، أن توقيع مذكرة منع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر سيساعد على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر. 

اتحاد العام للغرف التجارية استثمارات قطرية في مصر استثمارات قطر الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس الغرفة التجارية محمد عطية الفيومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

اغتصبوها على مدفع الإفطار.. مأساة فتاة نهش جسدها 8 ذئاب بشرية فى المقابر

«من الأربعاء إلى الإثنين».. حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد

تعليم الوادى الجديد يعلن نتائج مسابقة «الحديث الصحفى الإلكترونى»

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ83.11 دولار

ننشر الخريطة الكاملة للورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر

أماكن ومواعيد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية