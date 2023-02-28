إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك للمرافعة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك للمرافعة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلًا وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.