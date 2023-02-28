المبعوث الأممي لسوريا: ثمة هدوء في أعمال العنف عقب الزلزال

قال المبعوث الأممي لسوريا، جير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، إن هناك ثمة هدوء نسبي في أعمال العنف خلال حرب سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف المبعوث بيدرسون، خلال جلسة مجلس الأمن، أن الاستجابة الإنسانية لزلزال سوريا أعيقت جزئيا بسبب الصراع، وفق ما ذكرت فضائية “العربية”.

وتابع: "أدعوا جميع الدول إلى الامتناع عن تسييس الاستجابة الإنسانية لتداعيات الزلزال في سوريا".

كارثة الزلزال جاءت في اوقات صعبة

وسبق، قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، إن كارثة الزلزال جاءت في أوقات صعبة بالنسبة للسوريين، أدت لتفشى الكوليرا في شمال سوريا في أعقاب الزلزال.

ولفت، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا- نقلتها قناة القاهرة الإخبارية- إلى أن مرحلة البحث والإنقاذ أوشكت على الانتهاء في سوريا، مردفا: "رأينا جهودًا جبارة لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض، ولكن كان ذلك مع مساعدة محدودة من فرق دولية، وكانت أغلب الجهود والبطولة من السوريين الذين أنقذوا سوريين".