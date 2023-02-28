الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أماكن ومواعيد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني

جريدة الدستور

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن أماكن ومواعيد تواجد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني للممولين وتيسير تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف المحافظات.

وستتواجد السيارات هذا الأسبوع أيام الأربعاء والخميس 1و2 مارس ٢٠٢٣ من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء بالمحافظات التالية:

محافظة الاسكندرية: منطقة الجمرك

محافظة القليوبية: الخانكة

محافظة سوهاج: الغرفة التجارية مركز طهطا

محافظة الإسماعيلية: 6 ش التجارى أمام دوران رضا

محافظة كفر الشيخ: فارسكور

محافظة الغربية (طنطا):  ش الجيش أمام صيدناوى

محافظة الدقهلية: بلقاس الدقهلية

محافظة دمياط: دمياط الجديدة

محافظة البحر الأحمر (الغردقة): اسبلاندا مول الممشى السياحى

محافظة البحيرة (دمنهور): شارع الكورنيش دمنهور

محافظة القاهرة
الأربعاء 1مارس  2023  شارع منصور حلوان
الخميس 2مارس  2023  شارع النصر المعادي  

محافظة الجيزة
الأربعاء 1مارس  2023   الهرم امام مبني العمرانيه  
الخميس 2مارس  2023   اكتوبر امام مول مصر

محافظة الشرقية : 
الأربعاء 1مارس  2023  بلبيس امام مأمورية الدخل
الخميس 2مارس 2023   بلبيس امام مأمورية القيمة المضافة

محافظة السويس
الأربعاء 1 مارس 2023    شارع المحروسة
الخميس 2 مارس 2023    شارع مستشفى قناة السويس

اسماعيلية اري أسما الـ الأربعاء الأ الإسكن

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