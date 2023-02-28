أماكن ومواعيد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن أماكن ومواعيد تواجد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني للممولين وتيسير تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف المحافظات.

وستتواجد السيارات هذا الأسبوع أيام الأربعاء والخميس 1و2 مارس ٢٠٢٣ من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء بالمحافظات التالية:

محافظة الاسكندرية: منطقة الجمرك

محافظة القليوبية: الخانكة

محافظة سوهاج: الغرفة التجارية مركز طهطا

محافظة الإسماعيلية: 6 ش التجارى أمام دوران رضا

محافظة كفر الشيخ: فارسكور

محافظة الغربية (طنطا): ش الجيش أمام صيدناوى

محافظة الدقهلية: بلقاس الدقهلية

محافظة دمياط: دمياط الجديدة

محافظة البحر الأحمر (الغردقة): اسبلاندا مول الممشى السياحى

محافظة البحيرة (دمنهور): شارع الكورنيش دمنهور

محافظة القاهرة

الأربعاء 1مارس 2023 شارع منصور حلوان

الخميس 2مارس 2023 شارع النصر المعادي

محافظة الجيزة

الأربعاء 1مارس 2023 الهرم امام مبني العمرانيه

الخميس 2مارس 2023 اكتوبر امام مول مصر

محافظة الشرقية :

الأربعاء 1مارس 2023 بلبيس امام مأمورية الدخل

الخميس 2مارس 2023 بلبيس امام مأمورية القيمة المضافة

محافظة السويس

الأربعاء 1 مارس 2023 شارع المحروسة

الخميس 2 مارس 2023 شارع مستشفى قناة السويس