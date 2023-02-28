أماكن ومواعيد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن أماكن ومواعيد تواجد حملة السيارات المتنقلة لتقديم الدعم الفني للممولين وتيسير تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف المحافظات.
وستتواجد السيارات هذا الأسبوع أيام الأربعاء والخميس 1و2 مارس ٢٠٢٣ من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء بالمحافظات التالية:
محافظة الاسكندرية: منطقة الجمرك
محافظة القليوبية: الخانكة
محافظة سوهاج: الغرفة التجارية مركز طهطا
محافظة الإسماعيلية: 6 ش التجارى أمام دوران رضا
محافظة كفر الشيخ: فارسكور
محافظة الغربية (طنطا): ش الجيش أمام صيدناوى
محافظة الدقهلية: بلقاس الدقهلية
محافظة دمياط: دمياط الجديدة
محافظة البحر الأحمر (الغردقة): اسبلاندا مول الممشى السياحى
محافظة البحيرة (دمنهور): شارع الكورنيش دمنهور
محافظة القاهرة
الأربعاء 1مارس 2023 شارع منصور حلوان
الخميس 2مارس 2023 شارع النصر المعادي
محافظة الجيزة
الأربعاء 1مارس 2023 الهرم امام مبني العمرانيه
الخميس 2مارس 2023 اكتوبر امام مول مصر
محافظة الشرقية :
الأربعاء 1مارس 2023 بلبيس امام مأمورية الدخل
الخميس 2مارس 2023 بلبيس امام مأمورية القيمة المضافة
محافظة السويس
الأربعاء 1 مارس 2023 شارع المحروسة
الخميس 2 مارس 2023 شارع مستشفى قناة السويس