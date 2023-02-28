تعليم الوادى الجديد يعلن نتائج مسابقة «الحديث الصحفى الإلكترونى»

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، نتائج مسابقة «الحديث الصحفى الإلكترونى» للعام الدراسى 2022_2023م والتى جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ ودعم الأنشطة التربوية المختلفة والتنافس بقوة بجميع المسابقات.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز أن نتائج التقييم أسفرت عن: المرحلة الابتدائية :

_ مدرسة الأمل الجديدة الابتدائية بالخارجة ( المركز الأول )

_ مدرسة عبد المجيد الجغيل بالخارجة ( المركز الثانى )

_ مدرسة نجيب محفوظ الثانوية الابتدائية بالداخلة( المركز الثالث ) .



وبالنسبة للمرحلة الإعدادية: مدرسة المعصرة الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية( المركز الأول )

_ مدرسة السلام الجديدة الإعدادية بالخارجة ( المركز الثانى )

_ مدرسة النور الإعدادية بالخارجة ( المركز الثالث )

لافتا إلى تأهل المركز الأول بكلا المرحلتين لتصفيات الجمهورية.

وأشار عبد العزيز إلى مشاركة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة بحديث صحفى الكترونى بلغة الإشارة ولأول مرة بقطاع تعليم المحافظة خلال فعاليات معرض الصحافة والذى لاقى استحسان الجميع .