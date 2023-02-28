«القاهرة الإخبارية»: بوتين يوقع قانونًا يعلق مشاركة روسيا فى معاهدة نيوستارت

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونا يعلق مشاركة روسيا في معاهدة نيوستارت.

تحطم طائرة دون طيار بالقرب من مدينة كولومنا الروسية

كان حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، كشف في وقت سابق، أن حاكم مقاطعة ضواحي موسكو أعلن عن سقوط وتحطم طائرة مُسيّرة، ولم يسفر عن سقوط ضحايا، لافتًا إلى عدم وجود أي تهديد على حياة المدنيين.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارات الروسية تجري التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، مؤكدًا أنه لا يوجد أي معلومات حتى الآن عن مصدر الطائرة.