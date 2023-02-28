لجنة من «الإيفاد» تتفقد مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح

استقبل الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء السابق والمنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة صندق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد برئاسة محمد عبدالقادر المدير القطري لشعبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا بمنظمة إيفاد واليس برى مسئول البرامج لشعبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا بالمنظمة وريكي اوليفيرا المدير الفني وماريا جورمان أخصائي النوع الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور ندى توفيق مدير التخطيط الاستراتيجي والتقييم بوزارة التعاون الدولي وميرنا الشريف مسئول اول بحوث وتقييم بالتعاون الدولي ونور المسرى مسئول بحوث في تقييم وزارة التعاون الدولي وذلك بحضور المهندس محمود عيد الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية وجمعة انور مدير ادارة المجتمعات المحلية وادارة الرصد والتقييم .

وتفقد الوفد منطقة المغرة بأرض الريف المصري بمدينة العلمين لمتابعة الأنشطة القامة التي تم تنفيذها من خلال مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" على مساحة 47 فدان مزرعة استرشادية بتلك المنطقة .

وأكد المنسق الوطني للمشروع الدكتور نعيم مصيلحى على أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومساهماته الجادة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة بالمنطقة الغربية وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في ضوء الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة التي تشمل تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، لمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجالات التنمية الزراعية المستدامة.

وقال المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي للمشروع، إن المشروع قام بتنفيذ العديد من الانشطة وعلى رأسها محطة توليد طاقة شمسية لتشغيل محطة تحلية المياه بالإضافة إلى تشغيل شبكة نظم الري الحديث، مشيرا إلى أن الوفد تفقد الزراعات التي تمت على مساحة 47 فدان بمنطقة المغرة بالعلمين ضمن مساحة المليون ونصف فدان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم زراعة أربعة أفدنة من نبات البيانكم لتوفير المراعي الخضراء وكذلك تم زراعة مساحة أربعة أفدنة بالفول البلدي واثنين فدان من نبات الترتيكال واثنين فدان من الشعير وكذلك اثنين فدان من بنجر العلف مع إنشاء مساحات صغير لتجربة بنجر السكر مع إنشاء أربعة أحواض لتربية الأسماك مع زراعة مصدات رياح على المساحة المخصصة لوحدة الدعم الفني والإرشادي بمنطقة المغرة لـ 47 فدان .

والتقى الوفد بفريق العمل بمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي للمشروع وذلك للأنشطة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية .

كما شارك الوفد في افتتاح برنامج أسس التدريب الفعال لكوادر مواجهة التغيرات المناخية بمحافظة مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء السابق والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والاستاذ الدكتور يحي زهران أستاذ بكلية الزراعة بجامعة المنصورة والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية.

كما تفقد وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد وأعضاء وزارة التعاون الدولي انشطة مركز البحوث التطبيقية وصوب انتاج الشتلات المراعي التي سيتم زراعتها بمناطق عمل المشروع بالإضافة مزرعة الإنتاج الحيواني لمتابعة الكباش التي تم شراءها بعدد 120 كبش سيتم توزيعها على مربي الثروة الحيوانية وكنوع من التبادل لتحسين السلالات للأغنام البرقي التي تتميز بها محافظة مطروح بمنطقة القصر بمرسى مطروح.

ولفت المدير التنفيذي للمشروع، إلى أن أبرز ما يميز هذا المشروع هو التكامل بين العديد من الأنشطة حيث سيتم تنفيذ أنشطة حصاد مياه الأمطار وتنمية وتأهيل الوديان وتطهير الآبار الرومانية القديمة وتنمية المراعى والثروة الحيوانية والرعاية البيطرية وإنشاء مدارس ووحدات صحية ثابتة ومتنقلة وفصول لمحو الأمية وإنشاء وتمهيد الطرق للربط بين المجتمعات والقرى والنجوع، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة مطروح، والمتابعة المستمرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.