الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أدولف العسال يشارك بفيلمين في مهرجان لوكسمبورج السينمائي

بوستر
بوستر

يُشارك المخرج والمنتج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال من خلال شركته وادي فيلمز بفيلمين قصيرين وهما “Fair، وArman & Elisa” في عرضهما العالمي الأول بمهرجان مدينة لوكسمبورج السينمائي، والذي ينطلق في الفترة ما بين 2 وحتى 12 مارس المقبل.

وتدور أحداث فيلم “Fair” حول فتاة تدعي إنه تم الاعتداء عليها في إحدى الحفلات، لنكتشف جانبًا شريرًا في شخصيتها، بينما يتتبع فيلم Arman & Elisa ولدا صغيرا ينتقل إلى لوكسمبورج ويواجه تحديات لكونه مهاجرًا، ليقابل فتاة في المدرسة، وعلى الرغم أنه ليس بينهما شيئًا مشتركًا إلا أننا نرى تطور صداقتهما من الطعام والموسيقى كاسرين حواجز اللغة.

وعُرض مؤخرًا لأدولف العسال فيلم Pamfir في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، كما حصد الفيلم 5 جوائز خلال منافسته في الدورة الخامسة من دائرة نقاد السينما الوطنية الأوكرانية، وفاز أيضًأ بجائزة أفضل فيلم في مسابقة أسبوع النقاد الدولية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وُلد أدولف في الإسكندرية بمصر، وقضى فترة طفولته بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورج، بعد حصوله على الماجستير في صناعة السينما من جامعة Kingston بالمملكة المتحدة عام 2008، أخرج فيلمه القصير LA FAMEUSE ROUTE عام 2011 لينافس به في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصل على 5 جوائز، ثم الفيلم القصير MANO DE DIOS  الذي شارك في أكثر من مهرجان سينمائي.

وفي 2012 أنتج وأخرج أولى أفلامه الروائية الطويلة LES FAMEUX GARS.، كما تولى مسؤولية توزيعه بالدول الناطقة بالفرنسية، وبفيلم سوّاح – SAWAH أكمل ثاني أفلامه الروائية الطويلة، والذي نافس في أكثر من 100 مهرجان سينمائي وحصد 34 جائزة، وينتظر أدولف إطلاق فيلمه الروائي الطويل HOOPED  خلال عام 2023، بجانب إخراجه لـ 5 حلقات من المسلسل البلجيكي الكوميدي BARAKI والذي عُرض في 2021.

الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة الدورة الخا الدورة الخامسة الدورة الـ 44 Pamfir

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