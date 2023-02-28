انخاض أسعار الغاز الطبيعي لـ2.692 دولار للمليون وحدة حرارية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية انخفاض في تعاملات، الثلاثاء، وسجلت الأسعار 2.692 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة ارتفاع طفيفة.

فيما تبلغ مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 2.583 تريليون قدم مكعب بزيادة 222 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي، كما أنها تزيد بمقدار 163 مليار قدم مكعب على متوسط الخمس سنوات

انخاض أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.692 دولار للمليون وحدة حرارية

في السياق، استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة ميدتيرا الكندية للطاقة برئاسة كلايتون ويتاس رئيس الشركة حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، إضافة إلى استعراض موقف أعمال الشركة بمناطق امتيازها فى كوم أمبو وسيناء بمصر.

وأكد الملا خلال اللقاء أن الشركة الكندية شريك هام للقطاع من خلال ما تحققه من نتائج أعمال متميزة خاصة فى معدلات حفر الآبار بمناطق امتيازها بالشراكة مع هيئة البترول وشركة جنوب الوادى مما يعكس رغبة الشركة والتزامها بالعمل فى مصر، مشيرا إلى أن قطاع البترول يكثف حالياً عمليات البحث والاستكشاف لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج لتأمين متطلبات الاستهلاك وسد الفجوة فى الاحتياجات المحلية من الزيت الخام والمنتجات البترولية.

من جانبه استعرض وفد الشركة الكندية ملخص أعمال الشركة فى مصر حيث تعمل فى مناطق امتياز كوم امبو (البركة وغرب البركة) بالشراكة مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ، ومناطق سدر ومطارمة وعسل بسيناء بالشراكة مع الشركة العامة للبترول، وأشاروا إلى تحقيق الشركة معدل قياسى فى عمليات حفر الآبار خلال السنوات الماضية بلغ ما يتراوح بين ٦ و٧ آبار شهرياً ، وأكدوا على فخرهم بما حققوه فى مناطق امتيازهم ورغبتهم الجادة فى توسعة محفظة أعمال الشركة فى مصر.

ووجه رئيس الشركة الدعوة للمهندس طارق الملا لحضور مؤتمر البترول العالمى فى نسخته الرابعة والعشرين والذى سيعقد شهر سبتمبر القادم فى كالجارى بكندا.