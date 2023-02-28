محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بقطاعات ترعة المريوطية

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد مسئولي الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة إسراع أعمال التطوير الجارية بقطاعات ترعة المريوطية الخمسة، والانتهاء من تحويل المرافق المتعارضة بمختلف القطاعات لتسليم المشروع وفق الجداول المحددة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الثلاثاء، لأعمال التطوير الجارية بقطاعات ترعة المريوطية بدءًا من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترًا، والثاني حتى كوبري الشيشيني بطول 650 مترًا، والثالث حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

ممشى سياحي ومواقف لسيارات السرفيس

وتابع راشد الأعمال بكل القطاعات والتي تتضمن إقامة ممشى سياحي، ومواقف لسيارات السرفيس، وساحات انتظار ونقاط خدمية بكل قطاع، وغرف للإدارة ومناطق استثمارية لاستغلال العائد منها لصيانة الأعمال، بجانب النهوض الحضاري بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد ضرورة أن يتم تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى خدمي وبالمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة، موضحًا ضرورة توفير مختلف الخدمات بمواقف السرفيس لخدمة المواطنين وتسليم القطاعات بالمستوى الذي يضمن توفير أعلى سيولة مرورية لحركة السيارات بالمناطق المحيطة ومراعاة المظهر الجمالي لأعمال التطوير لتحقيق نقلة حضارية شاملة لسكان تلك المناطق.

وشدد على رفع المخلفات أولًا بأول وتوفير شبكة لصرف مياه الأمطار، مع مراعاة تأمين حركة المارة من خلال وضع الإرشادات واللوحات التحذيرية لتوعيه المواطنين بمواقع الأعمال.

كما وجه ببحث مخطط مروري شامل للمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري مع المريوطية لرفع كفاءة الحركة للقادم من الطريق الدائري إلى مناطق المنشية والمريوطية والعكس والمناطق السكنية المحيطة بها.