هشام آمنة والزملوط يبحثان الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بالمحافظة.

تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والدعم المقدم من وزارة التنمية المحلية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنظومة النظافة، وركز اللقاء أيضا على أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر، والمشروعات الاقتصادية الممولة من وزارة التنمية المحلية والإجراءات التي تقوم بها المحافظة لجذب مزيد من السكان لتعمير المناطق غير المأهولة بالمحافظة، والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية والميزات التنافسية المتاحة بمحافظة الوادي الجديد لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي للمواطنين بما يساهم زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدف تنفيذها في الخطة الاستثمارية للمحافظة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك، وإزالة أي عقبات تواجه عمليات التنفيذ، موضحًا أن إجمالي الاعتمادات المخصصة لمحافظة الوادي الجديد يبلغ 460,6 مليون جنيه لدعم قطاعات رصف الطرق والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية.

وأوضح محافظ الوادي الجديد انه يجري حالياً الانتهاء من أعمال التشطيبات وتأثيث أول مجمع حكومي مميكن على مستوى المحافظات بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن المجمع مقام على مساحة 101 فدان وبتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه

وأشار اللواء محمد الزملوط إلى وجود متابعة على أرض الواقع للمشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتنوع في عدة قطاعات منها الصحة والزراعة والطرق ، مشيداً بجهود القيادة السياسية في متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة ، والتي يتم تنفيذها في 28 قرية و6 وحدات محلية بمركز الفرافرة ، عبر تنفيذ حوالى 307 مشروعات في مختلف القطاعات الخدمية مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات .

واستعرض اللواء هشام آمنة خلال اللقاء أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة، من خلال انشاء مجزرين بمدينتى الخارجة وموط بتكلفة قدرها 62 مليون، حيث تم الانتهاء من الأعمال الاعتيادية بنسبة 100%، وجارى إنهاء الأعمال الكهروميكانيكية، كما يجرى العمل على رفع كفاءة 7 مجازر أخرى بالمحافظة.

وتابع اللواء آمنة مشروعات البنية الأساسية الممولة من الوزارة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، حيث تم تنفيذ وتسليم 3 خلايا دفن بالخارجة والدخلة والفرافرة بتكلفة 95 مليون جنيه، كما تم إصلاح ورفع كفاءة 42 معدة بتكلفة 10 ملايين جنيه لافتا إلى دعم الوزارة أيضا في توفير الكشافات الموقرة للطاقة الكهربائية، حيث تم توريد وتركيب 24,5 ألف كشاف بتكلفة 37 مليون جنيه، حققت وفر في فاتورة الكهرباء يقدر بـ68 مليون جنيه.

وتناول اللقاء ملف توفير فرص العمل للشباب والمرأة بالوادى الجديد عبر توفير التمويل اللازم للراغبين في إقامة مشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية ووزارة التنمية المحلية خاصة في مجال المشروعات التراثية واليدوية والحرفية حيث تم توفير ما يقرب 395 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة من خلال الوزارة.

وأشار اللواء محمد الزملوط الى أن اللقاء تناول آخر المستجدات في تنفيذ البروتوكول الموقع بين محافظة الوادى الجديد ومحافظات ( الغربية -كفرالشيخ - المنوفية ) ضمن مشروعات الجذب السكانى للاراضى الجاهزة للاستصلاح الزراعى كخطوة لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوى لهذه المحافظات وفتح الطريق لباقى المحافظات لتعمير الصحراء والخروج من الوادى الضيق والتكدس السكانى فى ظل عدم وجود ظهير صحراوى يسمح بالتمدد العمرانى ، إضافة الى توطين عدد 100 الف مواطن ضمن مشروع زيادة الرقعة الزراعية بالوادى الجديد وتحقيق التوسع العمرانى والزراعى لتنفيذ خطة الجذب العمرانى والسكانى للمحافظة .