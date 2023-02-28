إعادة فتح المجال الجوى فوق بطرسبرج الروسية بعد إغلاق مؤقت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بإعادة فتح المجال الجوى فوق بطرسبرج الروسية بعد إغلاق مؤقت.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن سُلطات مدينة سان بطرسبرج الروسية، أغلقت المجال الجوي للمدينة حتى منتصف النهار، مضيفاً أن السُلطات لم تعلن أسباب قرار إغلاق المجال الجوي، وحسب الأنباء فإن مطار "بولكوفو" أوقف حركة الطيران منه وإليه بشكل مُؤقت.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن بعض الركاب العالقين داخل المطار، يقومون بتصوير بعض اللقطات وإرسالها إلى وسائل الإعلام الروسية، وأن السُلطات هناك تُؤكد أن الوضع في المطار طبيعي، ولكن أسباب إغلاق المطار غير معروفة حتى الساعة.

وتابع أن المعلومات أكدت أنه في تمام الساعة الواحدة بتوقيت موسكو، سيتم استئناف حركة المجال الجوي في مدينة سان بطرسبرج، وهذه المعلومات غير مُؤكدة حتى الآن.