«صحة الإسماعيلية» تنظم قافلة طبية مجانية بوحدة الكيلو 17

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بوحدة الكيلو 17 والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب، و قامت القافلة الطبية بالكشف على 451 مواطنا في أول أيام القافلة، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القافلة الطبية بأبو شحاتة التي تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 104 مواطنين بعيادة الباطنة و 36 مواطن بالجراحة، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 51 سيدة بالإضافة إلى استقبال 56 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 32 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 33 حالة بالإضافة إلى استقبال45 حالة بعيادة الجلدية وعدد 51 سيدة بعيادة النساء وعيادة الأسنان استقبلت 66 حالة.

على أن تستمر القافلة الطبية بوحدة الكيلو 17 بمركز ومدينة القنطرة غرب في استقبال المواطنين اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ فبراير الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.