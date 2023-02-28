قال الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، إن خطط وزارة البترول للاستفادة من خبرات أوزبكستان في مجال الغاز، كونها واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم، في ظل توطيدا لعمق العلاقات المتبادلة بين الدولتين.

وتابع «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مصر ضمن أولى الدول التي اعترفت رسميا بدولة وأوزبكستان عقب انفصالها في تسعينيات القرن الماضي، حيث تحظى العلاقات بين الدولتين بتقدير كبير بين الجانبين، فضلا عن عقد العلاقات الاقتصادية بينهم خاصة في مجال الطاقة والغاز للاستفادة من إمكانات الدولتين وما تنفرد به من إمكانات لتعظيم أوجه الاستفادة في إطار علاقات متوازنة ومصالح مشتركة بينهم، واهتمت مصر مؤخرا بملف العلاقات السياسية الاقتصادية والتجارية الدولية في محاولة لخلق توازنات داخل المنطقة والاستفادة اقتصاديا ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والموجهة لخدمة قطاع بعينه وفقا للخطط الموضوعة في هذا المجال.

خبير اقتصادي: يثمن خطط البترول للاستفادة من خبرات أوزبكستان في مجال الغاز

يذكر ان رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف زار مصر منذ أيام، وأكد مسئولون أوزبك ضمن الوفد المصاحب للرئيس ميرضائيف أن هذه الزيارة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون بكافة المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية وغيرها، مشددين على المكانة التي تحملها مصر بالنسبة لهم، نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، واعتبروا خلال مائدة مستديرة نظمتها السفارة بالقاهرة أن مصر تعتبر من أهم الدول الرائدة في العالمين العربي والإسلامي وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي.

واتفق معهم، منصوربيك كيليتشيف، سفير أوزبكستان لدى مصر، وقال في مقال بمناسبة الزيارة الرئاسية، حصلت اليوم السابع على نسخة منه، إن مصر من أوائل الدول العربية التي اعترفت باستقلال دولة أوزبكستان في 26 ديسمبر 1991 مؤكدا أن القاهرة وطشقند عكفتا على تطوير علاقاتهما وبرزتا على الساحة الدولية بصفتهما شركاء موثوقين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية.