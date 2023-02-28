الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «دلتا للطباعة والتغليف» تتراجع إلى 12.9 مليون جنيه

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة دلتا للطباعة والتغليف، عن العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 35.12%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 12.91 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 19.9 مليون جنيه في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 280.42 مليون جنيه، مقابل 253.27 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها إلى ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج في السوق المحلي والخارجي خلال العام الماضي.

يشار إلى أن دلتا للطباعة والتغليف، حققت أرباحاً بلغت 11.35 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 17 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.

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