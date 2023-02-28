الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل مسلسل «مذكرات زوج» لطارق لطفي

مذكرات زوج
مذكرات زوج

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النجم طارق لطفي هذا العام بشكل مختلف تماما بعيدا عن السنوات الماضية التي قدم فيها أدوارا صعبة خلال مسلسلات مثل القاهرة كابول وجزيرة غمام، فخلال رمضان 2023 وعبر قنوات سي بي سي حصريا يقدم مسلسل مذكرات زوج.

المسلسل الجديد يقدم دراما اجتماعية كوميدية بشكل مختلف وساخر عن الحياة الزوجية والعلاقات المختلفة بين الأزواج من خلال 3 أجيال مختلفة وطبيعة كل جيل، ومن المختلف خلال رمضان الجديد أن النجم طارق لطفي يقدم لمحة كوميدية خلال مسلسله الجديد الذي يقدمه بمشاركة عدد من النجوم منهم عائشة بن أحمد وخالد الصاوي ونور النبوي وسماء إبراهيم ونهى عابدين.

مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي

وكشف السيناريست محمد سليمان عبد المالك، مؤلف المسلسل في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة عن تفاصيل جديدة من المسلسل، حيث قال إنه هذا العمل هو "امتداد لمشروع بدأ العام الماضي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للإنتاج الفني، مشيرا إلى أن العام الماضي قام بعمل مسلسل "راجعين يا هوى" للأستاذ أسامة أنور عكاشة وأن هذا العام أيضا كنا حريصين على الاستعانة بأحد أعمال الأساتذة الكبار، وهو الأستاذ أحمد بهجت، وتم ترشيح مذكرات زوج، وهو كتاب من الأدب الساخر، وأنا من عشاق أحمد بهجت".

وعن مهمته في العمل قال "عبد المالك": "مهمتي كانت صعبة، الكتاب كبير وعظيم وتحول في السابق لمسلسل 16 حلقة، وكانت المهمة صعوبتها مضاعفة، لأننا رغبنا في عمل مسلسل في 2023 عن مذكرات زوج ونظرة جديدة ومعاصرة لمشكلات الزواج، ونظرة لا تخلو من السخرية.. أنا مؤمن أن عملية التحويل أو التطوير لأصل أدبي سواء بمسلسل أو فيلم، كأنه إعادة حكي أو سرد للحدوتة من البداية بمنظور جديد، وأقتدي في ذلك بالأستاذ محسن زايد الذي كان دائما يعيد سرد روايات الأستاذ نجيب محفوظ".

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