الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 245 أسطوانة غاز تم تجميعها للبيع بالسوق السوداء بالدلنجات

الحملة
الحملة

 أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة أنه تم التوجيه بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

و تم تنفيذ حملة مكبرة بالدلنجات لردع المخالفين والمتاجرين بالدعم أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 245 أسطوانة غاز كبير مملوءة قام صاحبها بتجميعهم لإعادة بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط أحد أصحاب المخابز لتصرفه في 81 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

 كما تم ضبط أحد أصحاب المخابز لتصرفه في عدد 3 شكاير دقيق بلدي مدعم  زنة الشيكارة 50 كجم بقصد بيعهم في السوق السوداء و التربح غير المشروع منها، و تحرير 7 محاضر نقص وزن ، وتحرير 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير 2 محضر عدم نظافة أدوات.

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وائل لطفي

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