تحرير 33 مخالفة لمخابز خلال حملة تموينية للرقابة على الأسواق بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ، والعقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية، محمد صبرى رئيس قسم الرقابة وعضوية مفتشي الرقابة الإدارية والإدارة العامة للمباحث التموين ومباحث التموين تحرير 33 مخالفة فى مجال المخابز وذلك كالاتى ضبط 108 بطاقات تموينية تم تجميعها بأحد المخابز، وتم تحرير 24 مخالفة نقص وزن في الرغيف حتى 19 جرام.

وتم تحرير 3 محاضر تصرف فى الدقيق البلدى المدعم بإجمالي 22 شيكارة، وتم تحرير 5 محاضر عدم إعلان وعدم وجود سجل بالمخبز.

و في مجال الأسواق، تمكنت الحملة من ضبط كمية قدرها عدد 150 صفيحة جبن مجهول المصدر بأحد الثلاجات، كما تم ضبط 100 كرتونة مبيدات حشرية مجهول المصدر .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وجارى تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.