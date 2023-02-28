الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

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خبير علاقات دولية يوضح أسباب الاهتمام الدولى المتزايد بالقارة الأفريقية

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد

أوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أسباب الإهتمام الدولي المتزايد بالقارة اإفريقية، قائلا:"إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  تعكس أن فرنسا كغيرها من القوى المهمة في النظام الدولي تسعى إلى توطيد علاقاتها ونفوذها في ظل اشتداد المنافسة الدولية على روسيا".

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن فرنسا كانت مستعمرة لـ 60 من الدول الأفريقية، خاصة وسط وغرب أفريقيا، حيث كانت أحد اللاعبين البارزين كمنطقة نفوذ تقليدي وبناء خلفي في هذه الدول، لكن في السنوات الأخيرة شهدت متغيرات كثيرة على الساحة الإفريقية جعلت فرنسا تواجه تحديات كثيرة، سواء فيما يتعلق بوجودها العسكري، أو فيما يتعلق بأهدافها وعلاقاتها في ظل وجود قوى متعددة خاصة الوجود الروسي والصيني.

وأوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أفريقيا تأتي استكمالا لسياسة تبناها ماكرون وهي إقامة علاقات متوازنة والتخلص من إرث العلاقات السابقة التي كانت تقوم على مفهوم التبعية أو مفهوم فرض الوصايا الفرنسية.

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