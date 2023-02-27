إحالة عصابة سرقة النوافذ والأبواب بمدينة نصر إلى الجنح

أحالت نيابة مدينة نصر، الإثنين، عاطلين إلى محكمة الجنح، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة نوافذ وأبواب من داخل العقارات وبيعها لتاجر خردة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهما (باب حديدى - 3 مفك - ذرادية - مفتاح إطارات السيارات)، وبمناقشتهما اعترفا بقيامهما بسرقة الباب الحديدى من داخل أحد العقارات بدائرة القسم، كما أضافا بقيامهما بسرقة (7 نوافذ وباب "ألوميتال"- 4 أبواب حديدية، جهاز "شفاط")، وبيعهما لعميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها عدا "الأبواب الحديدية" وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بتقطيع الأبواب الحديدية لأجزاء صغيرة وبيعها.