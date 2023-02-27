لاعبة منتخب المصارعة: هدفي التتويج بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس

أكدت آية مجدى لاعبة منتخب مصر للمصارعة أنها كانت قريبة جداً من التتويج بميدالية خلال مشاركتها في بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة للتصنيف العالمي المقامة في مدينة الإسكندرية.

وكشفت لاعبة منتخب المصارعة، في تصريحات اليوم أنها تخطط من الآن، للوصول لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024 وأمامها حلم تسعى لتحقيقة بالوصول للأولمبياد والوصول أيضا لمنصات التتويج.

أضافت لاعبة المصارعة أنها منتظمة في التدريبات اليومية في نادي الأوليمبي تحت قيادة محمد طلبة الذي يبذل معها مجهود جبار للحفاظ على مستواها، مؤكدة أنها نجحت في تحقيق الفوز على لاعبة منتخب الهند العنيدة بنتيجة ٨-١ في بطولة إبراهيم مصطفى، بينما خسرت أمام بطلتى أمريكا وأوكرانيا:"جاء ترتيبي الرابع في البطولة التى اعتبرها أقوى من بطولات العالم نظراً لقوة اللاعبين واللاعبات الذين حرصوا على المشاركة لضمان الحصول على تصنيف عالمي متقدم قبل بطولات العالم المقبلة".