مابولولو يقود الاتحاد لانتصار صعب على طلائع الجيش في الدوري

حقق فريق الاتحاد السكندري انتصارًا صعبًا على مضيفه طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "موسم 2022-2023.

وافتتح الأنجولي مابولولو التسجيل لـ الاتحاد السكندري بهدف أول في الدقيقة 13، حيث اخترق أحمد عادل“ميسي”، دفاعات طلائع الجيش من الجهة اليسرى، ليحاول تسديد الكرة لكنها ارتدت من المدافعين، لتصل لزميله والذي أطلق تسديدة قوية “على الطائر” من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك بروعة.

وكاد مصطفى الخواجة أن يُعادل النتيجة لطلائع الجيش في الدقيقة 18، عندما أطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن القائم الأيسر لمرمى الاتحاد تصدى لتسديدته.

وتمكن كريم طارق من معادلة النتيجة لـ طلائع الجيش في الدقيقة 27، بهدف رائع بتسديدة على الطائر من خارج منطقة جزاء الاتحاد، غيرت اتجاهها لتخادع المهدي سليمان وتسكن مرماه.

واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح الاتحاد، في الدقيقة 32، بداعي عركلة محمد فتح الله لـ مابولولو.

المهاجم الأنجولي مابولولو تولى تنفيذ الركلة الجزائية بنفسه، ليُسكن الكرة الشباك في الدقيقة 35، معلنًا عن ثاني أهدافه، والهدف الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة 45، ومن هجمة مرتدة بدأها أحمد عادل ميسي من الجهة اليمنى، جاء الهدف الثالث والهاتريك لـ “مابولولو"، الذي تلقى تمريرة من زميله، ليطلق تسديدة قوية على الطائر من على حدود منطقة الجزاء، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه “زعيم الثغر" بثلاثة أهداف مقابل هدف لـ طلائع الجيش.

وفي الشوط الثاني، تمكن المهاجم الفلسطيني محمود وادي من إضافة ثاني أهداف طلائع الجيش في الدقيقة 64، بتسديدة من داخل منطقة جزاء الاتحاد.

وفي الدقيقة 74، سجل خالد الغندور، الهدف الرابع للاتحاد من متابعة لتسديدة زميله أحمد عيد، والتي تصدى لها أحمد مسعود بشكل خاطئ، لتصل لللاعب الفريق السكندري ويضعها في الشباك ببراعة.

وقلص إسلام محارب الفارق لـ طلائع الجيش بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 79، بضربة رأسية من متابعة لكرة عرضية من كريم طارق من الجهة اليسرى.

حاول لاعبو طلائع الجيش تعديل النتيجة بعد ذلك، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليظفر “زعيم الثغر” بنقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري لـ 36 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.