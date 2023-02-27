الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الغربية» تواصل جهودها للتوعية بطرق التعامل مع محصول القمح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت الحملة التنسيقة العلمية لمحصول القمح بالغربية، اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، للوقوف على أهم المشاكل التى تواجه محصول القمح خلال هذه الفترة الحرجة من عمر النبات.

وأكد "أبو شادي" على ضرورة الانتظام فى عملية الرى وعدم تأخير الفترة بين الرية والأخرى كما تم التنبية بالتخلص من جميع الحشائش الموجودة على حواف الحقول وكذلك مداومة الفحص لإكتشاف أى إصابة مبكرة بالامراض والعلاج الفورى بالمبيدات الموصى بها.

وأضاف “أبو شادي” علي ضرورة التواجد الميدانى للوقوف على أهم المشاكل التى تواجه الإخوة المزارعيين وتقديم الحلول الفورية لهذه المشاكل كما أكد سيادتة على مداومة الفحص المستمر للحقول لاكتشاف الإصابة مبكرا والوقوف على ارصدة المبيدات ومدى تواجدها بالإدارات والجمعيات الزراعية ونوه سيادته الى ضرورة توعية الأخوة المزارعيين بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل الإستراتيجية (فول الصويا - دوار الشمس - السمسم - الاذرة الصفراء) وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

يأتي الاجتماع تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعة بوزارة الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور جمال الشعراوى رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالغربية، والدكتور مصطفى الشامى رئيس بحوث وأستاذ أمراض النباتات بمحطة بحوث الجميزة، والدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، اخصائي محصول القمح بمراكز المحافظة.

زراعة الغربية لمواجهة مشاكل محصول القمح الجمعيات الزراعية البحوث الزراعية التعليم بالغربيه بمحصول القمح بحوث المحاصيل بمراكز المحافظة جمعيات الزراعية وكيل وزارة الزراعة بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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